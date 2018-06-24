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18:01, 24 июня 2018

Тему миграционного кризиса обсуждают на экстренном саммите лидеров стран Евросоюза в Брюсселе

Политики предлагают свои решения проблемы, которая по некоторым оценкам может угрожать единству ЕС.

В страны Евросоюза за последние три года прибыло больше 1,6 миллиона нелегальных мигрантов. Только 35 тысяч человек из пограничных зон ЕС удалось расселить в остальных странах сообщества. Такие цифры Еврокомиссия представила перед открытием саммита. Сначала на него должны были приехать лидеры 8ми стран ЕС, в том числе Германии, Италии, Франции, Испании, но позже их число выросло вдвое, отмечает Gazeta.ru. Миграционный кризис перерос в кризис политический, заявил перед стартом саммита президент Франции. Эммануэль Макрон до этого предложил вводить санкции против тех стран ЕС, которые не хотят принимать мигрантов.

Власти Италии, ранее отказавшиеся принять несколько суден с беженцами — более шестисот человек — представили миграционную стратегию. В документе, в том числе говорится, что проблему поможет решить открытие крупных миграционных центров в ряде стран Европы, но не в Италии и не Испании, приводит Рейтер заявление Рима. Немецкий канцлер Ангела Меркель сказала, что у ЕС пока нет общего решения по миграционному кризису. По её мнению, все страны союза должны взаимодействовать и помогать друг другу в решении этой проблемы. С этим согласен и премьер Испании Педро Санчес.

Впрочем, по мнению Меркель прийти к компромиссу на неформальном саммите не удастся. Свободное перемещение в пределах Шенгена должно сохраниться в ЕС несмотря на рост мигрантов, к этому призвал участников саммита премьер Бельгии Шарль Мишель.

На саммите также звучат предложения о создании центров приёма мигрантов за пределами стран Евросоюза.

Комментарии

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sceptic47 24 июня 2018 | 18:11

"Суден", позорники! Судна в больнице под кроватью стоят, а плавают суда.

glebbalbesov 24 июня 2018 | 18:14

Опа... "за пределами..." украина, твой час настал!!!!!!!!!!

parasuk_ 24 июня 2018 | 18:20

glebbalbesov: На украинду не пошлют, принято считать, что это будет нарушением прав арапчат и нигеров на достойную жизнь. А вот польше и трибалтийским гномам надо приготовиться.

kamen_12 24 июня 2018 | 18:24

glebbalbesov: Они лучше обратно, чем на Украину.

navsegda 24 июня 2018 | 18:28

glebbalbesov: Ты думаешь мигранты глупее тебя ? ) Они не хотят в Украину и даже в распрекрасную Россию не хотят , они в Германию хотят , они хотят в Англию , нах им русский мир

viktorova 24 июня 2018 | 18:49

glebbalbesov: правильно. И с Донбаса беженцев уже давно пора обратно выслать в Украину.

hrzn877 24 июня 2018 | 18:46

Решение одно - жёстко не принимать мигрантов. Как выход из кризиса, построить миграционную зону на нейтральной территории, финансируемую ЕС, полностью контролируемую, создать какие-то фабрики/заводы/филиалы компаний, чтобы хоть как-то работали. Иного выхода просто не вижу. Европейские мигранты приезжают только за халявой, и их африкано-арабские братья прекрасно это знают и не хотят принимать бездельников у себя, несмотря на коранную "помощь бедным". А европейские левые лидеры в надежде на новые голоса на выборах делают вид, что не понимают самой сути проблемы запуска тараканов в свой дом.

viktorova 24 июня 2018 | 18:51

hrzn877: правильно. И всех женщин и детей беженцев в море назад отправлять надо. Пусть тонут там. Не хрен в Европе делать.

greeg1 24 июня 2018 | 18:49

Между прочим, если эмиграционный поток направить в нужное русло, то экономика Европы может от этого только выиграть, заполнив эмигрантами самые низкоквалифицированные рабочие места, кроме дипломированных специалистов. А их по всей Европе достаточное количество. Если это условие в обязательном порядке, как гарантия для натурализации и адаптации будет принята самими эмигрантами в обмен за гражданство ЕС с обязательной договорённостью немедленной депортации, то Европа будет только цвести и пахнуть. Но ЕС по непонятным причинам, не смотря на устав, Конституцию (кстати, ещё не вступившую в силу) и Парламент, до сих пор остаётся лоскутным одеялом, где каждый лоскуток борется только за свои собственные интересы. Не удивительно, что в таком бардаке численность нелегальной эмиграции будет только увеличиваться.

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