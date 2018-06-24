Тему миграционного кризиса обсуждают на экстренном саммите лидеров стран Евросоюза в Брюсселе

Политики предлагают свои решения проблемы, которая по некоторым оценкам может угрожать единству ЕС.

В страны Евросоюза за последние три года прибыло больше 1,6 миллиона нелегальных мигрантов. Только 35 тысяч человек из пограничных зон ЕС удалось расселить в остальных странах сообщества. Такие цифры Еврокомиссия представила перед открытием саммита. Сначала на него должны были приехать лидеры 8ми стран ЕС, в том числе Германии, Италии, Франции, Испании, но позже их число выросло вдвое, отмечает Gazeta.ru. Миграционный кризис перерос в кризис политический, заявил перед стартом саммита президент Франции. Эммануэль Макрон до этого предложил вводить санкции против тех стран ЕС, которые не хотят принимать мигрантов.

Власти Италии, ранее отказавшиеся принять несколько суден с беженцами — более шестисот человек — представили миграционную стратегию. В документе, в том числе говорится, что проблему поможет решить открытие крупных миграционных центров в ряде стран Европы, но не в Италии и не Испании, приводит Рейтер заявление Рима. Немецкий канцлер Ангела Меркель сказала, что у ЕС пока нет общего решения по миграционному кризису. По её мнению, все страны союза должны взаимодействовать и помогать друг другу в решении этой проблемы. С этим согласен и премьер Испании Педро Санчес.

Впрочем, по мнению Меркель прийти к компромиссу на неформальном саммите не удастся. Свободное перемещение в пределах Шенгена должно сохраниться в ЕС несмотря на рост мигрантов, к этому призвал участников саммита премьер Бельгии Шарль Мишель.

На саммите также звучат предложения о создании центров приёма мигрантов за пределами стран Евросоюза.