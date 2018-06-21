В Турции сегодня прошли досрочные президентские и парламентские выборы

Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

Каких-либо серьезных происшествий в ходе голосования зафиксировано не было. Об этом заявили турецкие официальные лица, включая действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который избирается на новый срок.

Между тем, в стране все же произошел ряд инцидентов. Например, на одном из избирательных участков на юге страны сторонники прокурдской Партии демократии народов зафиксировали вброс бюллетеней.

Кроме того, местная полиция задержала делегацию Французской компартии из трех человек – иностранцы приехали в Турцию для наблюдения за выборами. В заявлении коммунистов утверждается, что таким образом власти Турции намерены заставить замолчать голоса тех, кто недоволен махинациями на этих выборах.

Объединенные президентские и парламентские выборы проходят в Турции впервые в истории. В президентской гонке участвуют шесть человек, главным претендентом считается Эрдоган. На выборах в парламент соревнуются девять политических партий.

Руководство Высшей избирательной комиссии страны заявило, что постарается огласить результаты выборов до конца сегодняшнего дня.

Главная интрига заключается именно в результатах парламентских выборов, — рассказал «Эху Москвы» эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. По словам Мавашева, даже несмотря на результаты президентских выборов, угроза для Эрдогана со стороны оппозиции сохранится.