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17:32, 24 июня 2018

Футболисты сборной Англии со счетом 6:1 разгромили команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира по футболу

Англичане набрали 6 очков и после двух туров завоевали путевку в  18 финала турнира вместе с командой Бельгии, которая также одержала две победы. Панама и Тунис лишились шансов на выход из группы.

Комментарии

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max3446 24 июня 2018 | 17:42

я вообще не понимаю зачем агрессивных англосаксов наши власти пустили на чемпионат. надо было запретить всем англичанам допуск в страну, в том числе футболистам. Ведь эти уроды всеми силами пытались сорвать проведение мундиаля в России, а потом к бойкоту призывали и всякие небылицы про Россию придумывали.

clandestino 24 июня 2018 | 17:45

max3446: А не понимаешь потому что мозгов не хватает. Тут ничем не поможешь.

liquidsky__ 24 июня 2018 | 17:51

Ждем заявлений с требованием как следует проверить англичан на допинг. Особенно много вопросов по поводу резко изменившейся физической формы.

idruker 24 июня 2018 | 18:02

max3446: гошподи, ну и идиот! Ну запрети, запрети англичанам приезд в страну на официальное соревнование, на которую Россия сама же напросилась в хозяева. Тебе мало санкций на башку свалилось, хочешь еще презрения от простых людей по всемму миру , которые слыхом не слыхивали про Крым и Украину, но наглый выпендреж Россиии по поводу футбольного чемпионата поймут и запомнят хорошо?

В каком доме для умалишенных тебя кретина воспитывали?

amebix 24 июня 2018 | 17:43

Ну как обычно, Англия хорошо запрягает, но далеко не проходит.
1966 год повторить им сложно.

calorad 24 июня 2018 | 17:43

Лучше бы Италия или Голландия вместо этих убожеств районного колхоза играли, а так результат известен на 100%, единственная интрига- в количестве пропущенных голов этой недокомандой.

idruker 24 июня 2018 | 18:05

calorad: согласен. Мало того что играли плохо, так еще и неспортивно.

haldey 24 июня 2018 | 17:46

Надо бы их проверить на допинг)))
А не хлебнули ли они новичка)))
Первый тайм нереально бегали, надо на них ваду натравить, и всю кровь изъять для проверки)))
А если они выйдут в финал, вы думаете, таки никто и не приедет???
Объявили дату встречи Трампа с Путиным))) Меркель наперегонки бегом марш)))

babich174 24 июня 2018 | 17:47

Наверное вся Англия на ушах ходит, все телеканалы поют здравицы по этому поводу, а болельщики - патриоты грозят России разгромом.

clandestino 24 июня 2018 | 17:54

Да не громили они. Так получилось.

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