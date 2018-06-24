В Таиланде 11 футболистов и их тренер пропали в пещере на севере страны

Их ищут спасатели, сообщает Bangkok Post и телеканал Thai PBS. Пещера Кхао Луанг находится в национальном заповеднике в провинции Чианграй. Она известна своими сталактитами и сталагмитами. Сегодня сотрудники парка нашли около входа мотоцикл и велосипеды, а также рюкзаки и различную футбольную экиперовку. В местном футбольным клубе подтвердил, что вещи принадлежат игрокам и тренеру. Видимо, они вошли в пещеру и не смогли выйти, потому что выход затопило из-за поднявшегося уровня воды.