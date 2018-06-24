Евросоюз на данном этапе не может найти общее решение по вопросам миграции

Нужно работать в направлении локальных договоренностей между несколькими странами, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса. По ее словам, сейчас речь идет о двусторонних и трехсторонних договоренностях, чтобы посмотреть, как можно помочь друг другу, не дожидаясь всех 28 членов Евросоюза. По ее словам, все усилия в конечном итоге должны быть нацелены на поиск общего решения на уровне сообщества.