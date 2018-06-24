Евросоюз на данном этапе не может найти общее решение по вопросам миграции
Нужно работать в направлении локальных договоренностей между несколькими странами, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса. По ее словам, сейчас речь идет о двусторонних и трехсторонних договоренностях, чтобы посмотреть, как можно помочь друг другу, не дожидаясь всех 28 членов Евросоюза. По ее словам, все усилия в конечном итоге должны быть нацелены на поиск общего решения на уровне сообщества.
Комментарии3
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liquidsky__ 24 июня 2018 | 17:55
Сначала выслать всех нелегалов. Потом лишать гражданства легалов за любое доказанное правонарушение. И тоже высылать. Либо через 20 лет бабы будут замотанные в тряпки ходить, а мужики 5 раз в день раком стоять подвывая.
tag188 24 июня 2018 | 18:06
Евросоюз на данном этапе не может найти общее решение по вопросам миграции
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У "левых" всегда так.
Кризис в основном создан стараниями Германии и самой "левачки" Меркель, а решать проблему должны все, и даже те, кто изначально был против приема мигрантов в Европу.
kamen_12 24 июня 2018 | 18:51
Данный этап с 15 года тянется, в 25 найдут решение! Это же ЕС!