Встреча Владимира путина и Дональда Трампа, как ожидается, состоится 15 июля в Вене
Об этом сообщает крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung. По ее данным, несколько дней назад в столицу Австрии прибыли российские и американские дипломаты с целью прояснить детали переговоров. Помимо этого, в Вену прибывают группы специалистов по безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что Кремль предоставит информацию по мере готовности.
15 июля в Москве пройдет финал чемпионата мира по футболу. Будет ли присутствовать там российский лидер, неизвестно.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andreykochnev 24 июня 2018 | 17:39
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kapitonovih_36 24 июня 2018 | 17:41
ну вот, трамп окончательно лёг под потю...и трамп поставил рачком каклов...закономерный итог...
luger_max_otto 24 июня 2018 | 17:44
Это вряд ли. Скорее в позе буквы зю окажется Вован с Лиговки.
haldey 24 июня 2018 | 17:51
luger_max_otto: Изоляторы хреновы)))
Ща поглядим, хто первый к Путину на поклон прибегит)))
Да и отмазка классная, на игру сборной приехал(а) посмотреть)))
kapitonovih_36 24 июня 2018 | 17:51
luger_max_otto: какел хочешь сказать. что трамп лёг под вальцмана?...ха-ха-ха...
wojskowy Марек Качоровски 24 июня 2018 | 18:19
kapitonovih_36: С логикой у вас полный провал. Инициатором встречи был Президент России, который добивается её со дня избрания Трампа Президентом США. И с чего вы взяли что кто-то под кого-то лёг? У вас явно какие-то извращённые фантазии. А нормальных отношений, взаимовыгодных отношений между странами вы не допускаете? Выражаясь вашим языком, под Россию никто ложится не хочет, это вас не настораживает?
kapitonovih_36 24 июня 2018 | 18:24
wojskowy: и хто вам сказал, что инициатором встречи был Президент России?...на цензоре небось прочитали...да, там каклостан центр вселенной...ха-ха-ха...
wojskowy Марек Качоровски 24 июня 2018 | 18:35
kapitonovih_36: Читайте внимательно СМИ своей страны, а не тупо излагайте полученные методички.
aleksandr39 24 июня 2018 | 18:30
kapitonovih_36: А " путин " это кто ????
ivanov356 24 июня 2018 | 18:45
Амэрика встречается для проверки, вовремя ли шпана плешивого поставляет в ФРС денюжки, только что сворованные у народа.
calorad 24 июня 2018 | 17:41
путин с маленькой то правильно, какие дела такие и буквы.
greeg1 24 июня 2018 | 17:49
Встреча не состоится. К тому времени путин своим людоедским поведением полностью превратится в Гитлера. Если Трамп согласится сыграть роль Чемберлена, значит он предаст память как минимум 60 миллионов человек. В том числе и американских солдат.
andre_klimov 24 июня 2018 | 17:57
greeg1:
Состоится, не сомневайтесь. Трамп будет изображать почтового голубя - с посланием от стран-участниц НАТО. Ну а то, что у "голубя" клюв стальной и каска не спасает - так то Трамп не виноват. Просто так быстрее дойдёт...
greeg1 24 июня 2018 | 18:09
andre_klimov: Лучше бы она не состоялась. Учитывая нынешнюю ситуацию и личностный характер переговорщиков, это встреча кроме глухого раздражения спрятанное за голливудскими улыбками ничего не принесёт. Да и Европа вряд ли захочет накрыться российским триколором по доброй воле.
anemon 24 июня 2018 | 18:23
greeg1: Она уже накрылась, чему доказательством - визиты Макрона и Меркеь в Сочи.
anemon 24 июня 2018 | 18:17
greeg1: Он согласится. К нашей скорби. Но трамп - это трамп, и не зря путин тащил его на трон (пусть и временный четырехлетний), чего там доказывать, все очевидно.
elenaprekrasnaya2009 24 июня 2018 | 17:54
Они все равно ни о чём не договорятся.
Наш умеет только давить и "не прогибается", слово "компромис" не слышал, Трамп - еще веселее переговоры ведет.
Нашему нечего Трампу предложить.
Просто посидят пару часов, поболтают обо всём: о внуках, о падагре и разойдутся.
Значит, у Трампа пара часов ничем не занятых нашлась, а по бабам - лень.
slavaibo 24 июня 2018 | 17:55
А смысл?
vedma2017 24 июня 2018 | 18:02
Браво, "Эхо" !!!
Долго пришлось вас учить правильно писать фамилию кровавого кремлевского диктатора.
bervalano 24 июня 2018 | 18:27
Выпьют по рюмочке. Закусят колбаской.
wojskowy Марек Качоровски 24 июня 2018 | 18:33
Ни о чём не договорятся, во-первых у них диаметрально противоположные взгляды на проблемы, которые должны обсуждаться, это Крым, Юго-Восточная Украина и Сирия. Во-вторых Трамп не приемлет на переговорах даже ничтожную неправду в разговоре с собеседником, и как он прореагирует, что Россия не участвует в конфликте на Юго-Востоке Украины, а Крым присоединила в результате референдума, непонятно по каким Законам проведённым: ни в Украинской, ни в Российской Конституции такой нормы отделения части территории нет. То же с Сирией, с Боиногом и так далее. К тому же советники Трампа ознакомят его с высказыванием чиновников и депутатов в адрес США, вряд ли Трампа это настроит на положительную беседу. Не забывайте от своих предвыборных обещаний и оценок в том числе по Крыму и в целом по Украине но никогда не отказывался и мнения своего не менял.