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17:30, 24 июня 2018

Встреча Владимира путина и Дональда Трампа, как ожидается, состоится 15 июля в Вене

Об этом сообщает крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung. По ее данным, несколько дней назад в столицу Австрии прибыли российские и американские дипломаты с целью прояснить детали переговоров. Помимо этого, в Вену прибывают группы специалистов по безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что Кремль предоставит информацию по мере готовности.

15 июля в Москве пройдет финал чемпионата мира по футболу. Будет ли присутствовать там российский лидер, неизвестно.

Комментарии

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andreykochnev 24 июня 2018 | 17:39

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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

kapitonovih_36 24 июня 2018 | 17:41

ну вот, трамп окончательно лёг под потю...и трамп поставил рачком каклов...закономерный итог...

luger_max_otto 24 июня 2018 | 17:44

Это вряд ли. Скорее в позе буквы зю окажется Вован с Лиговки.

haldey 24 июня 2018 | 17:51

luger_max_otto: Изоляторы хреновы)))
Ща поглядим, хто первый к Путину на поклон прибегит)))
Да и отмазка классная, на игру сборной приехал(а) посмотреть)))

kapitonovih_36 24 июня 2018 | 17:51

luger_max_otto: какел хочешь сказать. что трамп лёг под вальцмана?...ха-ха-ха...

wojskowy Марек Качоровски 24 июня 2018 | 18:19

kapitonovih_36: С логикой у вас полный провал. Инициатором встречи был Президент России, который добивается её со дня избрания Трампа Президентом США. И с чего вы взяли что кто-то под кого-то лёг? У вас явно какие-то извращённые фантазии. А нормальных отношений, взаимовыгодных отношений между странами вы не допускаете? Выражаясь вашим языком, под Россию никто ложится не хочет, это вас не настораживает?

kapitonovih_36 24 июня 2018 | 18:24

wojskowy: и хто вам сказал, что инициатором встречи был Президент России?...на цензоре небось прочитали...да, там каклостан центр вселенной...ха-ха-ха...

wojskowy Марек Качоровски 24 июня 2018 | 18:35

kapitonovih_36: Читайте внимательно СМИ своей страны, а не тупо излагайте полученные методички.

aleksandr39 24 июня 2018 | 18:30

kapitonovih_36: А " путин " это кто ????

ivanov356 24 июня 2018 | 18:45

Амэрика встречается для проверки, вовремя ли шпана плешивого поставляет в ФРС денюжки, только что сворованные у народа.

calorad 24 июня 2018 | 17:41

путин с маленькой то правильно, какие дела такие и буквы.

greeg1 24 июня 2018 | 17:49

Встреча не состоится. К тому времени путин своим людоедским поведением полностью превратится в Гитлера. Если Трамп согласится сыграть роль Чемберлена, значит он предаст память как минимум 60 миллионов человек. В том числе и американских солдат.

andre_klimov 24 июня 2018 | 17:57

greeg1:
Состоится, не сомневайтесь. Трамп будет изображать почтового голубя - с посланием от стран-участниц НАТО. Ну а то, что у "голубя" клюв стальной и каска не спасает - так то Трамп не виноват. Просто так быстрее дойдёт...

greeg1 24 июня 2018 | 18:09

andre_klimov: Лучше бы она не состоялась. Учитывая нынешнюю ситуацию и личностный характер переговорщиков, это встреча кроме глухого раздражения спрятанное за голливудскими улыбками ничего не принесёт. Да и Европа вряд ли захочет накрыться российским триколором по доброй воле.

anemon 24 июня 2018 | 18:23

greeg1: Она уже накрылась, чему доказательством - визиты Макрона и Меркеь в Сочи.

anemon 24 июня 2018 | 18:17

greeg1: Он согласится. К нашей скорби. Но трамп - это трамп, и не зря путин тащил его на трон (пусть и временный четырехлетний), чего там доказывать, все очевидно.

elenaprekrasnaya2009 24 июня 2018 | 17:54

Они все равно ни о чём не договорятся.
Наш умеет только давить и "не прогибается", слово "компромис" не слышал, Трамп - еще веселее переговоры ведет.
Нашему нечего Трампу предложить.
Просто посидят пару часов, поболтают обо всём: о внуках, о падагре и разойдутся.

Значит, у Трампа пара часов ничем не занятых нашлась, а по бабам - лень.

slavaibo 24 июня 2018 | 17:55

А смысл?

vedma2017 24 июня 2018 | 18:02

Браво, "Эхо" !!!
Долго пришлось вас учить правильно писать фамилию кровавого кремлевского диктатора.

bervalano 24 июня 2018 | 18:27

Выпьют по рюмочке. Закусят колбаской.

wojskowy Марек Качоровски 24 июня 2018 | 18:33

Ни о чём не договорятся, во-первых у них диаметрально противоположные взгляды на проблемы, которые должны обсуждаться, это Крым, Юго-Восточная Украина и Сирия. Во-вторых Трамп не приемлет на переговорах даже ничтожную неправду в разговоре с собеседником, и как он прореагирует, что Россия не участвует в конфликте на Юго-Востоке Украины, а Крым присоединила в результате референдума, непонятно по каким Законам проведённым: ни в Украинской, ни в Российской Конституции такой нормы отделения части территории нет. То же с Сирией, с Боиногом и так далее. К тому же советники Трампа ознакомят его с высказыванием чиновников и депутатов в адрес США, вряд ли Трампа это настроит на положительную беседу. Не забывайте от своих предвыборных обещаний и оценок в том числе по Крыму и в целом по Украине но никогда не отказывался и мнения своего не менял.

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