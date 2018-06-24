Встреча Владимира путина и Дональда Трампа, как ожидается, состоится 15 июля в Вене

Об этом сообщает крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung. По ее данным, несколько дней назад в столицу Австрии прибыли российские и американские дипломаты с целью прояснить детали переговоров. Помимо этого, в Вену прибывают группы специалистов по безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что Кремль предоставит информацию по мере готовности.

15 июля в Москве пройдет финал чемпионата мира по футболу. Будет ли присутствовать там российский лидер, неизвестно.