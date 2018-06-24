В Турции завершились президентские и парламентские выборы
Досрочные президентские и парламентские выборы, которые впервые в истории Турции прошли в один день, завершились в воскресенье без серьезных инцидентов. Как сообщило Анатолийское агентство, избирательные пункты закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).
По словам министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля, в ходе выборов в стране не зафиксировано каких-либо серьезных происшествий. Действующий президент Тайип Эрдоган также заявил, что «серьезных нарушений законодательства на выборах зафиксировано не было». ОБСЕ также не обнаружила ограничений в мониторинге выборов, передает ТАСС.
Между тем ряд инцидентов зафиксирован на юго-востоке Турции. В уезде Суруч в провинции Шанлыурфа, как сообщили сторонники прокурдской Партии демократии народов, был вброс бюллетеней на одном из избирательных участков. Кроме того, сотрудники полиции задержали троих человек с мешками, заполненными избирательными бюллетенями. На одном изпунктов для голосования также произошла стычка, в результате которой пострадали три человека.
Комментарии3
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zemljanka 24 июня 2018 | 17:44
"А у меня все схвачено..." - пел Караченцев.
salhomir_murza 24 июня 2018 | 17:49
Эрдоган с утра Реджепом вроде был...
На ЭМ к вечеру стал Таипом...
anemon 24 июня 2018 | 18:13
Переход с парламентской республики на президентскую - развязал Эрдогану руки. Теперь сможет осущствить все фальсификации: от нарушений на избирательных участках, до подсчета голосов. Ждем еще одного путина в Европе.