В Турции завершились президентские и парламентские выборы

Досрочные президентские и парламентские выборы, которые впервые в истории Турции прошли в один день, завершились в воскресенье без серьезных инцидентов. Как сообщило Анатолийское агентство, избирательные пункты закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).



По словам министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля, в ходе выборов в стране не зафиксировано каких-либо серьезных происшествий. Действующий президент Тайип Эрдоган также заявил, что «серьезных нарушений законодательства на выборах зафиксировано не было». ОБСЕ также не обнаружила ограничений в мониторинге выборов, передает ТАСС.



Между тем ряд инцидентов зафиксирован на юго-востоке Турции. В уезде Суруч в провинции Шанлыурфа, как сообщили сторонники прокурдской Партии демократии народов, был вброс бюллетеней на одном из избирательных участков. Кроме того, сотрудники полиции задержали троих человек с мешками, заполненными избирательными бюллетенями. На одном изпунктов для голосования также произошла стычка, в результате которой пострадали три человека.