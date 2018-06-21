В подмосковных Мытищах спешно сносят завод, признания которого памятником архитектуры добиваются архзащитники

В Подмосковье продолжается неправомерный снос исторических корпусов знаменитого завода «Метровагонмаш». Вопрос о придании статуса объекта культурного наследия заводу уже несколько месяцев находится на рассмотрении Главного управления культурного наследия области. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов.

Он пояснил, что, в соответствии с законом, объекты, статус которых находится на рассмотрении органов охраны памятников, не могут быть уничтожены до принятия решения об их охранном статусе.

По словам К.Михайлова, владелец территории намеренно начал разрушение зданий завода, чтобы опередить решение Главного управления культурного наследия области.

«Мы наблюдаем, что происходит полный снос нескольких корпусов, а на других уничтожаются в первую очередь именно ценные архитектурные элементы – детали убранства фасадов, разнообразные украшения, то есть то, что, видимо, по мнению хозяев этой территории, может служить основанием для придания зданиям статуса памятников. Я считаю, что это абсолютно сознательное деяние», — сказал координатор «Архнадзора».

Как отметил К.Михайлов, бездействие официальных государственных органов свидетельствует о том, что они не заинтересованы в сохранении памятника. Он напомнил, что запрос о наделении завода статусом объекта культурного наследия был направлен Подмосковным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры еще в феврале, однако никакой реакции от ведомства не последовало. Там не стали реагировать и на обращения архзащитников в связи с началом сноса корпусов завода.

«В других регионах обычно соответствующие органы охраны памятников все-таки реагируют – выдают предписание и приостанавливают действия до решения вопроса о культурной ценности здания. Здесь нет ничего, из чего можно, наверное, сделать логический вывод о том, что власти не будут противодействовать сносу и потере Подмосковьем этого прекрасного комплекса», — отметил он.

К.Михайлов также сообщил, что на этом участке, согласно опубликованному проекту, планируется строительство жилого комплекса.

По словам координатора «Архнадзора», Мытищинский вагоностроительный завод является одним из наиболее выразительных памятников промышленной архитектуры конца XIX — начале XX веков.