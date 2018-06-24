Сборная Англии с разгромным счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче группового этапа чемпионата мира
Сборная Англии с разгромным счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра проходила в Нижнем Новгороде.
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oo0oo 24 июня 2018 | 17:09
Забитый на территории России гол в ворота Англии от смешной сборной Панамы - очевидная провокация Кремля в отношении Запада. Необходимы новые санкции!