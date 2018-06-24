В Петербурге арестован бразильский болельщик, разыскиваемый Интерполом за вооруженные налеты

Он останется за решеткой на два месяца в рамках экстрадиции по запросу иностранного государства, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сам бразилец утверждает, что ни в чем не виноват и об обвинениях ему ничего неизвестно. Он предположил, что все происходящее — это ошибка. По его словам, ранее никаких проблем с переездами по миру у него не возникало. По данным «Фонтанки», фанат прибыл в Россию по поддельному паспорту гражданина Италии. Он был задержан после матча Бразилия — Коста-Рика 22 июня. Издание пишет, что арестованный обвиняется в участии в банде. На его счету порядка десяти вооруженных налетов.