Сирия не примет от Запада помощь в восстановлении страны

Об этом эфире телеканала НТВ сказал сирийский президент Башар Асад. Башар Асад уверен, что западные страны заботятся исключительно о собственной выгоде.

Ранее Асад оценивал ущерб от войны в Сирии в 400 миллиардов долларов. На восстановление всей инфраструктуры, по его подсчетам, может понадобиться от 10 до 15 лет.