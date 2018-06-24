Сирия не примет от Запада помощь в восстановлении страны
Об этом эфире телеканала НТВ сказал сирийский президент Башар Асад. Башар Асад уверен, что западные страны заботятся исключительно о собственной выгоде.
Ранее Асад оценивал ущерб от войны в Сирии в 400 миллиардов долларов. На восстановление всей инфраструктуры, по его подсчетам, может понадобиться от 10 до 15 лет.
Комментарии8
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tag188 24 июня 2018 | 17:07
Все расходы должны лечь на плечи Россиян. Это даже не обсуждается.
Кстати, это еще и должно стать уроком для портянок. Они так визжали, что Запад помог в убийстве Каддафи.
Только вот, де-факто, Запад не дал Каддафи превратить страну в руины Сталинграда. Когда его бронеколонны пытались выдвигаться из Сирта, то они просто уничтожались на марше в пустыне авиацией коалиции. И теперь города Ливии выглядят, как совершенно нормальные города. Найдите любую свежую видеозапись или включите ливийские новости. А дороги, так вообще, гораздо лучше российских.
А вот Асад умудрился оставить от Сирии одни сплошные руины.
kompricikos 24 июня 2018 | 17:12
tag188: российские пенсионеры не позволят, чтобы какие-то г---европейцы помогали нашему Асаду
vikwlad 24 июня 2018 | 17:19
Почему Асад решил, что Запад собирается ему помочь? Запад людоедам не помогает. Людоедам помогает только Кремль, ограбляя население России.
ukrodupa404 24 июня 2018 | 17:13
tag188: Ничего страшного ,Россия дала поджопник хохлам и место освободилось ! В Сирии есть нефть ,газ и она не дает провести газопровод из Катара ,а это все деньги которые пойдут в Россию ! А у нищебродов хохлов нету абсолютно ничего кромегрязной ,голой жопы ! Поэтому лучше помочь Сирии ,это хотя бы окупится !
chapter_2 24 июня 2018 | 17:09
Ну, вот, а ты боялась... Сирия сядет на шею россиян - всё, что разбомбили доблестные ВКС, придётся отстраивать заново...
aleksandr39 24 июня 2018 | 17:10
Все заплатит Россия за счет пенсионеров о роста цен на бензин .
fig_vvam 24 июня 2018 | 17:11
Сирия не примет от Запада помощь в восстановлении страны
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Сирия все примет. Асад принять не хочет, так ему никто и не предлагает.
Только при условии его ухода Запад будет помогать Сирии.
Вот потому Асад и гордый такой.
Надеется на Россию.
Она ему уже 10 миллиардов долларов уже списала.
ПОСЛЕ ЭТОГО уже во время боевых действий Сирия получила от РФ кредит на 1,5 млрд долл. плюс военные кредиты, сумма которых не разглашается.
Их тоже спишут. Асаду нечем отдавать.
ivanov356 24 июня 2018 | 17:19
" западные страны заботятся исключительно о собственной выгоде".
А наши по плотской любви.