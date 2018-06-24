В Мытищах сносят вагоностроительный завод, который в самое ближайшее время должен получить статус памятника

В подмосковном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры утверждают, что это происходит вопреки закону.

Цеха основанного еще в конце 19 века мытищинского вагоностроительного завода начались на прошлой неделе, отмечают активисты. По их словам, корпуса почти три месяца назад получили статус зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия. По закону до их полноправного утверждения в этом статусе любые строительные работы должны быть остановлены. Однако руководство вагоностроительного завода совместно с «Трансмашхолдингом» решило снести цеха, говорят во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. Активисты утверждают, что собственники завода намеренно уничтожают исторические корпуса с декоративными элементами фасада, в то время как рядовые постройки остаются нетронутыми. Согласовано ли это с администрацией Мытищ – неизвестно.

В «Метровагонмаше», между тем, отрицают снос объектов культурного наследия и говорят, что сносимые корпуса обветшали и физически изношены.