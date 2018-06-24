Панама забила свой первый мяч в ворота Англии в игре второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу
Счет 6:1 в пользу англичан. Матч проходит в Нижнем Новгороде.
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Счет 6:1 в пользу англичан. Матч проходит в Нижнем Новгороде.
Комментарии4
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zemljanka 24 июня 2018 | 16:46
Молодцы - панамцы!
calorad 24 июня 2018 | 16:47
Первый гол в истории!!! Зачем таких пускать на ЧМ?
andreyoo 24 июня 2018 | 16:57
calorad: Что значит пускать? Они прошли отборочные. Значит кого-то там вынесли. Ну в первый раз в истории добрались до финальной стадии. Уже молодцы.
amebix 24 июня 2018 | 17:03
ну в целом превосходство в классе было на лицо.
6-1 конечно много, но всё самое интересное впереди