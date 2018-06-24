Международная Федерация футбола открыла дело против игроков сборной Швейцарии
Их обвиняют в политической агитации.
В матче против сборной Сербии два игрока швейцарской команды Джеждран Шакири и Гранит Джака соорудили из ладоней орла. ФИФА теперь предстоит выяснить, опросив свидетелей и экспертов является ли это жестом с политической окраской. Дело в том, что орел – символ так называемой великой Албании, а Шакири и Джака – этнические косовары. В матче с сербами такие жесты могу считаться оскорбительными, поскольку Сербия, в отличие от ООН и соответственно ФИФА независимость Косова не признает. Кроме того, на бутсе Шакири значился косовский флаг. Согласно регламенту ФИФА, футболистам может грозить штраф в пять тысяч швейцарских франков и даже дисквалификация на две игры.
Швейцария одержала в матче с Сербией волевую победу и осложнила соперникам задачу выхода в плей-офф.
Комментарии7
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fig_vvam 24 июня 2018 | 16:45
Швейцария одержала в матче с Сербией волевую победу и осложнила соперникам задачу выхода в плей-офф.
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И сербы забились в истерике.
Обиженные они.
Обиженных .... так у нас в деревне говорят.
kunst54 24 июня 2018 | 16:54
fig_vvam:
Присоедини свою деревню к великой Албании, и тебя двуглавый петух в задницу клевать станет.
fig_vvam 24 июня 2018 | 17:03
kunst54: Да мне по хрену и счербы и великие албанцы.
На удои в нашей деревне они не влияют.
Просто политические игры в футболе выходят боком. И проиграв жаловаться на картинки на бутсах игрока ....
И главное ведь не поможет уже.
alexisgross_062018 24 июня 2018 | 16:58
fig_vvam: Сербы да они всю дорогу битые, опущенные и обиженные. В большинстве своих обид сербы виноваты сами - ну примерно как рашкованские ивашки.
sjuzanna 24 июня 2018 | 17:00
Без комментариев.)
jblack2 24 июня 2018 | 17:02
А может, этот жест означал, мол - ОРЛЫ, т.е. молодцы?!..
andreyoo 24 июня 2018 | 17:08
поскольку Сербия, в отличие от ООН и соответственно ФИФА независимость Косова не признает.
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Эхо, что значит "в отличие от ООН"? Как раз таки ООН тоже не признает. Вы наверное немножко перепутали, признание со стороны США и Британии еще не есть признание ООН. Для признания ООН надо 2/3 голосов членов ООН + отсутствие вето СБ. У Косово нет ни того, ни другого.