Международная Федерация футбола открыла дело против игроков сборной Швейцарии

Их обвиняют в политической агитации.

В матче против сборной Сербии два игрока швейцарской команды Джеждран Шакири и Гранит Джака соорудили из ладоней орла. ФИФА теперь предстоит выяснить, опросив свидетелей и экспертов является ли это жестом с политической окраской. Дело в том, что орел – символ так называемой великой Албании, а Шакири и Джака – этнические косовары. В матче с сербами такие жесты могу считаться оскорбительными, поскольку Сербия, в отличие от ООН и соответственно ФИФА независимость Косова не признает. Кроме того, на бутсе Шакири значился косовский флаг. Согласно регламенту ФИФА, футболистам может грозить штраф в пять тысяч швейцарских франков и даже дисквалификация на две игры.

Швейцария одержала в матче с Сербией волевую победу и осложнила соперникам задачу выхода в плей-офф.