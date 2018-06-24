Следственный комитет начал проверку по факту смертельного отравления рабочих на предприятии в Раменском районе

На место уже прибыли представители ведомства, сообщает агентство «Москва».

По предварительным данным, в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой. При попытке починить аппарат четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. По результатам экспертиз и других следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.