В Турции через полчаса завершатся досрочные президентские и парламентские выборы

Впервые в истории страны избранный глава государства одновременно станет главой правительства. Соответствующие изменения были внесены в Конституцию в прошлом году.

Действующий президент Тайип Эрдоган проголосовал на одном из избирательных участков в Стамбуле, трансляцию с избирательного участка вел телеканал NTV. По словам турецкого лидера, явка хорошая, выборы проходят в демократической атмосфере, каких-либо инцидентов не зафиксировано.

Ранее на выборах свои голоса отдали другие кандидаты от оппозиционных партий.