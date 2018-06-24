В Турции через полчаса завершатся досрочные президентские и парламентские выборы
Впервые в истории страны избранный глава государства одновременно станет главой правительства. Соответствующие изменения были внесены в Конституцию в прошлом году.
Действующий президент Тайип Эрдоган проголосовал на одном из избирательных участков в Стамбуле, трансляцию с избирательного участка вел телеканал NTV. По словам турецкого лидера, явка хорошая, выборы проходят в демократической атмосфере, каких-либо инцидентов не зафиксировано.
Ранее на выборах свои голоса отдали другие кандидаты от оппозиционных партий.
Комментарии4
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zemljanka 24 июня 2018 | 16:34
Еще один...
tks 24 июня 2018 | 16:38
Жаль, что военным не удалось мочкануть этого утырка.
komiccap_nkvd 24 июня 2018 | 16:45
лидирует Путин. 53%
putin_itogy 24 июня 2018 | 17:06
Тьфу.