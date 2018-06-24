Английская сборная забила шестой мяч в ворота Панамы
После 1-го тайма счет был 5:0 в пользу англичан. Во время второго периода англичане забили еще один мяч. Матч проходит в Нижнем Новгороде.
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После 1-го тайма счет был 5:0 в пользу англичан. Во время второго периода англичане забили еще один мяч. Матч проходит в Нижнем Новгороде.
Комментарии4
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vincenttt 24 июня 2018 | 16:35
Панама играет с Англией, а на трибунах узколобые вопят "россия, россия"...Причём здесь какая-то "россия" совершенно непонятно!...В это самое время этих слабоумных их хозяин гопник с НДС грабит, а они знай себе орут и орут!!
put__out 24 июня 2018 | 16:42
vincenttt: Да ладно, пусть орут. Все же в России организовали, гопники хоть живых иностранцев увидят...
drgonish 24 июня 2018 | 16:50
vincenttt:
[а они знай себе орут и орут!!]
Ну, они - там, а ты - тут.
Причем, они-то своей цели добились, раз у тебя пригорело ;)
andreyoo 24 июня 2018 | 17:01
vincenttt: Они-то орут на стадионе, а ты серишь тут. Не находишь, что их жизнь проходит несколько насыщеннее твоей.
Им пох НДС, а ты переживаешь. Не находишь, что они поуспешнее тебя?
Они гордятся страной в которой живут, а ты считаешь ее виноватой в своих неудачах. Не находишь, что ты лузер?