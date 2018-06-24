Российская сборная свою третью игру на этом чемпионате проведет в Самаре
Она встречается с командой Уругвая. Главный тренер Станислав Черчесов сказал, что пока замен не планирует. Матч Россия – Уругвай начнется в понедельник, в 17 часов.
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Она встречается с командой Уругвая. Главный тренер Станислав Черчесов сказал, что пока замен не планирует. Матч Россия – Уругвай начнется в понедельник, в 17 часов.
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