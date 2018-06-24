Английская сборная громит команду Панамы на матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу
После 1-го тайма счет 5:0 в пользу англичан. Сейчас объявлен перерыв. Матч проходит в Нижнем Новгороде.
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После 1-го тайма счет 5:0 в пользу англичан. Сейчас объявлен перерыв. Матч проходит в Нижнем Новгороде.
Комментарии3
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zemljanka 24 июня 2018 | 16:15
"Молодец - среди овец..."
Постыдились бы победно вопить.
honduras_na_colime 24 июня 2018 | 16:22
zemljanka: Так Панама в рейтинге ФИФА на 12 мест выше, нежели Саудовская Аравия.
Правда, Англия выше гордых победителей саудов почти на 60 мест.
skull9 24 июня 2018 | 16:19
Во сколько это обошлось британским налогоплательщикам???
Криворотая Мэй пойдёт на всё лишь бы поднять свой тухлый рейтинг)