В четырех турецких провинциях расследуют дела о вмешательстве иностранных граждан в ход выборов

Под подозрением находятся десять человек, — сообщает МВД Турции. Это граждане Франции, Италии и Германии. В полиции поясняют, что они пытались вмешаться в ход голосования, не имея аккредитации и не являясь наблюдателями ОБСЕ. Граждане Турции выбирают сегодня депутатов парламента и президента. Одновременно голосование проходит в стране впервые.

Действующему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану необходимо обеспечить себе поддержку парламента, — сказал в эфире РБК турецкий политолог Исмаил Торгул.

После выборов в силу вступят поправки, по которым Турция из парламентской станет президентской.