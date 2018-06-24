Голодающего украинского активиста Владимира Балуха вернули из СИЗО в изолятор временного содержания
Мужчину, уже осужденного за хранение боеприпасов, обвиняют также в нападении на начальника изолятора.
Владимира Балуха перевели из симферопольского СИЗО-1 в полицейский изолятор по Раздольненскому району Крыма. Об этом в своем Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По словам правозащитницы, Балуху угрожают переводом в штрафной изолятор – как отмечает ОВД-Инфо, под этой формулировкой, скорее всего, имеется в виду карцер. По словам Денисовой, после перевода активист «подвергается издевательствам и унижениям по национальному признаку».
Ранее Балуха обвинили в дезорганизации деятельности изолятора, в котором он находился по обвинению в хранении боеприпасов. По версии следствия, он ударил начальника учреждения, но сам активист, напротив, говорит, что этого его били и оскорбляли.
19 марта Балух объявил бессрочную голодовку, которая продолжается до сих пор. По словам Денисовой, за это время осужденный потерял около 30 килограммов веса.
Балух находится в списке людей, освобождения которых добивается украинский режиссер Олег Сенцов, также осужденный в России.
Комментарии9
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ematveev 24 июня 2018 | 16:09
Балух, кстати, голодает уже более трех месяцев.
Крут неимоверно.
Но Европу он не интересует, так как не режиссер. Иначе даже не знаю чем объяснить такое безразличие и Денисовой, и Ягланда к Балуху.
fig__vvam 24 июня 2018 | 16:16
ematveev: А то ты знаешь, подонок?
В дерьме, которое заменило тебе мозг, знания не задерживаются.
kapitonovih_36 24 июня 2018 | 16:26
у каклов моды ныне...объявлять голодовки а русских тюрьмах...где ещё каклы смогут пожрать от пуза ни чём себе не отказывая...ха-ха-ха...
odobryam_s 24 июня 2018 | 16:53
kapitonovih_36: Ну дык... Это же поганцы-дикари, что с них взять? По-моему так вообще, любая хохлоголодовка это просто очередной повод поржать над укропитеками!
pavel_svr 24 июня 2018 | 16:13
Активист (с) - заключенный, открыто сотрудничающий с администрацией ИТУ, вступивший в секции, "самодеятельные организации осужденных".
radionews 24 июня 2018 | 16:22
За хранение боеприпасов и огнестрельного оружия должны быть помещены все крымчане поголовно: честняга Саша Горный неоднократно рассказывал про 240000 крымскую вооруженную самооборону, которая неизвестно когда и куда повернет стволы.
Стволы-то у них у всех остались!!
Так что срок поголовный.
sjuzanna 24 июня 2018 | 16:31
Наглеют понемногу украинские активисты. Разрешите ему в ответ на издевательства и унижения по национальному признаку кричать "Москаляку на гиляку!"
zztop1960 24 июня 2018 | 16:43
Начальничек портянгеноссе получил в репу ?
odobryam_s 24 июня 2018 | 16:51
Хомячье! Не сомневайтесь, не подохнет этот псевдоголодальщик! Ни один хохлохерой не уморил себя голодом, все спокойно жрали сало под одеялом! И этот поганец не сдохнет!