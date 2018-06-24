Голодающего украинского активиста Владимира Балуха вернули из СИЗО в изолятор временного содержания

Мужчину, уже осужденного за хранение боеприпасов, обвиняют также в нападении на начальника изолятора.

Владимира Балуха перевели из симферопольского СИЗО-1 в полицейский изолятор по Раздольненскому району Крыма. Об этом в своем Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По словам правозащитницы, Балуху угрожают переводом в штрафной изолятор – как отмечает ОВД-Инфо, под этой формулировкой, скорее всего, имеется в виду карцер. По словам Денисовой, после перевода активист «подвергается издевательствам и унижениям по национальному признаку».

Ранее Балуха обвинили в дезорганизации деятельности изолятора, в котором он находился по обвинению в хранении боеприпасов. По версии следствия, он ударил начальника учреждения, но сам активист, напротив, говорит, что этого его били и оскорбляли.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку, которая продолжается до сих пор. По словам Денисовой, за это время осужденный потерял около 30 килограммов веса.

Балух находится в списке людей, освобождения которых добивается украинский режиссер Олег Сенцов, также осужденный в России.