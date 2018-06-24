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16:01, 24 июня 2018

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд намерен завтра просить Владимира Путина помиловать Олега Сенцова

Российскому президенту будет направлено официальное обращение, — передает DW. В Совете Европы подчеркнул, что Ягланд как глава имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. На этой неделе он посетил Москву. И встречался с российским президентом, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. В то же время, по словам представителей Совета, во время переговоров с Путиным Ягланд вопрос освобождения украинских политических заключенных не поднимал. Сенцов был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов. Он вины не признает. Голодовка режиссера длится уже более 40 дней.

Комментарии

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ukrodupa404 24 июня 2018 | 16:05

А как он царю челобитную просить будет ? Если на коленях перед всем миром, то возможно эту гниду и выслушают !)

hastings 24 июня 2018 | 16:23

ukrodupa404: так Сенцов вроде и от помилования отказался. Путин же не может его против воли миловать, это было бы грубое нарушение прав человека.

putin_itogy 24 июня 2018 | 16:07

Бесполезно.
Великий Цахес,
"ни под чьим давлением не гнётся"..
Это его принцип, с молодых ленинградских арок..

good_night 24 июня 2018 | 16:18

putin_itogy:
Конечно помилуют Сенцова, спору нет
Когда за свои преступления отсидит он 20 лет!

ematveev 24 июня 2018 | 16:11

Но это будет лишь завтра. А сегодня - широкие анонсы в СМИ.

Именно таким образом из ОДНОГО события делаются ДВА информационных повода.
Сам Сенцов тут отходит на второй план: ну посидит лишний день, да и хрен с ним.

tks 24 июня 2018 | 16:21

ematveev: Неуважаемое, это ты сейчас про обычаи, на Центральных Трубах Российской ТелеКанализации царящие, рассказало?

tks 24 июня 2018 | 16:19

Крысогнома никогда нельзя загонять в угол, он же честно предупреждал как-то, что броситься может!

sjuzanna 24 июня 2018 | 16:25

А поднимал ли Ягланд вопрос о помиловании Сенцова? Пока идет только реклама.

vincenttt 24 июня 2018 | 16:27

От такого количества челобитных у гопника подзаборного черепушка-то закружится...Только недавно ведь помощником ректора за фарцовщиками по Питеру бегал, а тут надо же..

anemon 24 июня 2018 | 16:33

Послушайте вчерашнего Дмитрия Гордона. Ему (Пу) - все по барабану. И на Ягланда, и на ЕСПЧ - от положил. Вообще послушайте весь паблик. Много чего интересного услышите.

odobryam_s 24 июня 2018 | 16:47

Да пошел он нах!

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