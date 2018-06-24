Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд намерен завтра просить Владимира Путина помиловать Олега Сенцова

Российскому президенту будет направлено официальное обращение, — передает DW. В Совете Европы подчеркнул, что Ягланд как глава имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. На этой неделе он посетил Москву. И встречался с российским президентом, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. В то же время, по словам представителей Совета, во время переговоров с Путиным Ягланд вопрос освобождения украинских политических заключенных не поднимал. Сенцов был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов. Он вины не признает. Голодовка режиссера длится уже более 40 дней.