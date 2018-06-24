Англия ведет в матче с Панамой со счетом 5:0
Англия ведет в матче с Панамой со счетом 4:0. Игра второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу проходит в Нижнем Новгороде.
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Англия ведет в матче с Панамой со счетом 4:0. Игра второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу проходит в Нижнем Новгороде.
Комментарии6
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prusol 24 июня 2018 | 15:46
После пенальти - уже 5:0.
patrikk_1 24 июня 2018 | 15:54
Англия ведет в матче с Панамой со счетом 5:0...
Договорняк.
asokol 24 июня 2018 | 15:59
patrikk_1:
Сто процентов договорились. Нарочно, чтобы Великой России навредить.
liquidsky__ 24 июня 2018 | 15:48
Это допинг.
putin_itogy 24 июня 2018 | 15:51
В Соединённом Королевстве сегодня будет национальный Праздник! ))
Хорошо хоть англичане, "побили" некоторых выскочек,
кичащихся своими "непревзойдёнными результатами"...
Посмотрим, что дальше будет.
"Будем наблюдать".(с)
iskander1970 24 июня 2018 | 15:58
putin_itogy: Нам есть чем гордится на этом чемпионате.А англичане и должны побеждать(болею за них).Один Харри Кейн стоит как вся сборная России...