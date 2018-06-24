Марш против выхода Великобритании из Евросоюза прошел в Лондоне

Более 100 тыс. человек собрались во вторую годовщину референдума по этому вопросу. Они потребовали провести новый референдум – по сделке с Брюсселем о выходе из ЕС. В акции участвовали жители не только британской столицы, но и других городов. Одновременно с этим маршем в Лондоне прошел митинг в поддержку Brexit, который, по данным Sky News, посетили несколько сотен человек.