Акция против переименования страны прошла в столице Македонии

На площади перед зданием парламента собрались более тысячи человек. При этом, организаторы призывали участников следить за теми, кто придет на митинг и пресекать любые попытки экстремизма и провокаций , передает ТАСС. Неделю назад на аналогичном протесте в Скопье были задержаны 26 протестующих, а более десяти человек получили травмы.

Македонское правительство ранее договорилось с Грецией о том, что бывшая югославская республика переименуются в Северную Македонию. Таким образом, будет положен конец спору между Скопье и Афинами, который длится четверть века.