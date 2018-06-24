Российские банки теперь будут обязаны информировать заёмщиков о рисках оформления кредитов в иностранной валюте

Российские банки с сегодняшнего дня будут обязаны информировать заёмщиков о рисках оформления кредитов в иностранной валюте. Такой закон правительство подготовило после резких скачков рубля в конце 2014 года и кризисной ситуацией с валютными ипотечниками. Предупреждение должно быть прописано на первой странице договора крупными буквами. Также банки должны будут раскрывать информацию о плавающих ставках, и как они влияют на размер платежей заёмщика. Это уже касается не только валютных, но и рублёвых кредитов.