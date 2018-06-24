Власти Сирии отказываются от помощи Запада для восстановлении страны
Если у Дамаска не будет хватать денег, он займет их у друзей арабской республики, — сказал сирийский президент Башар Асад. Пока же он уверен в том, что у государства достаточно сил для восстановления. В интервью телеканалу НТВ Асад обвинил западные страны в том, что они, по его словам, далеки от понятия «честность». Кто входит в круг друзей Сирии, он уточнять не стал.
Комментарии3
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andy66 24 июня 2018 | 15:34
никаких властей Сирии уже давно нет... за них говорит Кремль, а Асад только открывает рот
kokeshi 24 июня 2018 | 15:35
А зачем Сирии помощь Запада? Российские несостоявшиеся пенсионеры помогут.
prusol 24 июня 2018 | 15:37
Какая разница у кого будет брать Асад деньги? И в том, и в другом случае, он будет занимать их на условиях, которые ему продиктует кредитор. Даже если этот кредитор аргументированно назовёт себя в тот момент "другом".