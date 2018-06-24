Власти Сирии отказываются от помощи Запада для восстановлении страны

Если у Дамаска не будет хватать денег, он займет их у друзей арабской республики, — сказал сирийский президент Башар Асад. Пока же он уверен в том, что у государства достаточно сил для восстановления. В интервью телеканалу НТВ Асад обвинил западные страны в том, что они, по его словам, далеки от понятия «честность». Кто входит в круг друзей Сирии, он уточнять не стал.