Встреча президентов России и США ожидается в Австрии 15 июля
В Вене уже готовятся к проведению саммита с участием Дональда Трампа и Владимира Путина, утверждает австрийская газета Cronen Zeitung. Вопрос о встрече обсуждается с марта, после телефонного разговора обоих лидеров. Ни в Кремле, ни в Белом доме дату саммита пока не называли. Трамп в начале июля отправится в Европе на саммит НАТО.
Комментарии3
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perepusk 24 июня 2018 | 15:35
Сейчас бы Р.Рейгана. Царствие ему небесное.
ukrodupa404 24 июня 2018 | 15:36
perepusk: И Сталина ! Царствие ему небесное .
scorpio_ 24 июня 2018 | 15:39
ukrodupa404: А чем путин плох? Царствие ему небесное.