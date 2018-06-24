Встреча президентов России и США ожидается в Австрии 15 июля

В Вене уже готовятся к проведению саммита с участием Дональда Трампа и Владимира Путина, утверждает австрийская газета Cronen Zeitung. Вопрос о встрече обсуждается с марта, после телефонного разговора обоих лидеров. Ни в Кремле, ни в Белом доме дату саммита пока не называли. Трамп в начале июля отправится в Европе на саммит НАТО.