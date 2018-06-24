Англия открыла счет в игре со сборной Панамы
На восьмой минут матча после назначения углового в ворота панамской команды. Мяч забил защитник англичан Джон Стоунз. Игра проходит в Нижнем Новгороде.
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На восьмой минут матча после назначения углового в ворота панамской команды. Мяч забил защитник англичан Джон Стоунз. Игра проходит в Нижнем Новгороде.
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