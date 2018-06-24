Три матча в рамках 2-го группового тура чемпионата мира по футболу пройдут сегодня в России

В три часа дня на стадионе в Нижнем Новгороде началась встреча сборных Англии и Панамы. В шесть часов вечера, в Екатеринбурге играют Япония и Сенегал. И завершится всё матчем Польша – Колумбия, в девять вечера, на «Арене Казань».

Сборная России сыграет завтра в Самаре с командой Уругвая. Наши футболисты одержали уже две победы на первенстве. Сегодня они провели тренировку на стадионе «Самара Арена». Между тем, сообщается, что команда пока лишена полузащитника Алана Дзагоева – он остался в Москве и продолжит реабилитацию травмы бедра.