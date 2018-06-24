Суды в Британии наказали нескольких болельщиков за нарушения норм морали. По меньшей мере, двое из них были засняты на видео, когда вскидывали руки в нацистском приветствии. Причем, происходило это в Волгограде – городе, который сильно пострадал во время войны с нацистской Германией, обратили внимание в Лондоне. Этим нарушителям запретили посещать футбольные матчи в ближайшие годы.

Еще один житель Британии был заснят в похожей ситуации в подмосковной электричке неделю назад. Ему запретили посещать стадионы в течение трех лет. Ранее такое поведение осудила и Футбольная ассоциация Англии.