Выпускные вечера в России в целом прошли без серьезных происшествий, говорят в МВД
Выпускные вечера в России в целом прошли без серьезных происшествий, говорят в МВД. Мероприятия были организованы в более чем 11 тыс. школах и других образовательных учреждениях. В них участвовали более 350 тысяч выпускников.
В Москве праздничные гуляния прошли для 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге, по данным «Фонтанки», во время фейерверка на празднике «Алые паруса» погиб один человек.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yralez 24 июня 2018 | 15:19
Неужто никого не посадили, не избили при задержаниях, не оштрафовали....какие же тогда это мероприятия ?
dataan 24 июня 2018 | 15:25
Надеюсь, через 9 месяцев произойдет резкий скачек численности населения.