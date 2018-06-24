Выпускные вечера в России в целом прошли без серьезных происшествий, говорят в МВД. Мероприятия были организованы в более чем 11 тыс. школах и других образовательных учреждениях. В них участвовали более 350 тысяч выпускников.

В Москве праздничные гуляния прошли для 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге, по данным «Фонтанки», во время фейерверка на празднике «Алые паруса» погиб один человек.