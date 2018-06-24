Актеры «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу на севере Шотландии
Это произошло спустя 6 лет знакомства на съемках телесериала.
Джон Сноу и одичалая Игритт полюбили друг друга не только в сериале, но и в жизни. Исполнившие эти роли в «Игре престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли поженились в присутствии своих поклонников и коллег по съемочной площадке. Среди них Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклэйдж. После официальной церемонии в Рейнской церкви в Абердиншире молодожены отправились на старом Land Rover, украшенном конфетти, в замок Вардхилл. Он принадлежит отцу Роуз Лесли Себастьяну Лесли. Харрингтону и его жене 31 год. Об их отношениях стало известно совсем недавно, уже после того, как героиня Лесли, Игритт из племени «одичалых», была убита в 4-м сезоне «Игры престолов».
Как пишет Русская служба Би-би-си, Харрингтон, играющий в сериале Джона Сноу, потребовал выходной для всей съемочной группы. Он полушутя обвинил продюсеров в своей свадьбе, поскольку именно они свели актера с Роуз Лесли на площадке.
О помолвке Харрингтона и Лесли сама пара сообщила в газете The Times в сентябре прошлого года.
Комментарии2
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racerx 24 июня 2018 | 15:16
Рад за них (не, я не знаю, кто это такие, но свадьба - это же хорошо)! Я на 4 года старше, но уже на все забил...
putin_itogy 24 июня 2018 | 15:22
Прикольная "рыжуха", она мне в сериале понравилась..))
Счастья молодым, в прекрасном западном мире!
Когда-то и в России, будет прекрасное будущее..
Будущее для молодых, которым сейчас по нескольку лет..
КОГДА В РОССИИ ВЫМРЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЧЕКИСТ!
В Прекрасной России будущего - АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО!