Украинского активиста Владимира Балуха, который ранее объявил голодовку, грозятся отправить в штрафной изолятор

Его перевели в ИВС из симферопольскогоСИЗО-1, написала украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Причина перевода неизвестно.

Ранее Балуха обвинили в дезорганизации деятельности изолятора. Он проходит по делу о хранении боеприпасов. Следствие утверждает, что арестованный ударил начальника ИВС. Балух же говорит, что сотрудник сам бил его и оскорблял, напоминает сайт ОВД-Инфо. Весной активист объявил бессрочную голодовку, которую продолжает до сих пор. Балух входит в т.н. «список Сенцова». Режиссер объявил голодовку с требованием освободить укащзанных в этом перечне украинских граждан.