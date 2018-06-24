Украинского активиста Владимира Балуха, который ранее объявил голодовку, грозятся отправить в штрафной изолятор
Его перевели в ИВС из симферопольскогоСИЗО-1, написала украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Причина перевода неизвестно.
Ранее Балуха обвинили в дезорганизации деятельности изолятора. Он проходит по делу о хранении боеприпасов. Следствие утверждает, что арестованный ударил начальника ИВС. Балух же говорит, что сотрудник сам бил его и оскорблял, напоминает сайт ОВД-Инфо. Весной активист объявил бессрочную голодовку, которую продолжает до сих пор. Балух входит в т.н. «список Сенцова». Режиссер объявил голодовку с требованием освободить укащзанных в этом перечне украинских граждан.
Комментарии6
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ukrodupa404 24 июня 2018 | 15:09
А это новость кому то интересна !? Это же не кровавый рыжим и мясник Путин !)
i_c_e 24 июня 2018 | 15:17
ukrodupa404: А Симферополь чей?
kukrynx 24 июня 2018 | 15:21
ukrodupa404: Деточка, иди петь песню про дядявова мыстобой.
prusol 24 июня 2018 | 15:32
То же мне новость. Сколько может быть подобных, если охватить всех активистов, нарушивших Закон и принадлежащих разным странам мира?
jblack2 24 июня 2018 | 15:33
Изоляция от общества как форма наказания, видимо предусматривает и ограничения в общении с обществом сидельцев.
На хрена нам из конченных негодяев устраивать шоу Дом-3???
velbkeirf1 24 июня 2018 | 15:43
Весной активист объявил бессрочную голодовку, которую продолжает до сих пор\\\\\\\\.
Верблюды могут очень долго обходиться без воды (до недели, иногда чуть дольше) и без пищи (до 1 месяца