Город на юго-западе Сирии подвергся авиаудару, в котором, как утверждают правозащитники, участвовали самолеты РФ
Город на юго-западе Сирии подвергся авиаудару, в котором, как утверждают правозащитники, участвовали российские самолеты. Они обстреляли позиции вооруженных противников президента Башара Асада в населенном пункте Бусра аль-Харир. Это первый случай непосредственного участия российских воздушных сил в боевых действиях после введения так называемых зон деэскалации, — отмечает агентство Рейтер.
Ранее сирийские власти начали военную операцию в районе границы страны с Израилем и Иорданией.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 24 июня 2018 | 15:12
А что, разве победа ещё не одержана?? Но она же была объявлена!
jetsam 24 июня 2018 | 15:15
да ладно. дрова не завезли
по причине удорожания топлива!
это не мы!
#настамнет #этонемы #этовсекомпот #авыдокажите
ugiazov 24 июня 2018 | 15:16
У российских вояк коронный номер - бомбить населённые пункты.
andreyoo 24 июня 2018 | 15:32
ugiazov: " коронный номер - бомбить населённые пункты."
---
Хомячки, повторяем алфавит, учимся читать, осмысливать прочитанное...
"Они обстреляли позиции(!) вооруженных(!) противников президента Башара Асада в населенном пункте Бусра аль-Харир"
Это коронный номер боевиков, прятаться в населенных пунктах
zztop1960 24 июня 2018 | 15:33
ugiazov: Российские вояки показали украинцам как надо поступать с Луганском и Донецком , а то те польнут пару раз и всё , зато шума на российских телеканалах , а надо как с Грозным . стереть с лица земли , вместе с русскими горожанами
terens 24 июня 2018 | 15:22
Правозащитники это опять те белые каски сидящие на пендосских грантах?
А можно фото самолетов или видео. У вас же всех всегда есть видеокамеры в руках когда это нужно.
liquidsky__ 24 июня 2018 | 15:33
terens: Ща монтируют в в офисе белинката и инсайдера, у них новая фишка- накладывают музыку от спидоносца Кончиты вурст и клеют накладные раны и ожоги.