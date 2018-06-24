Власти Австрии готовятся к встрече президентов Путина и Трампа. Она по данным местных СМИ пройдёт в Вене 15 июля. В Кремле пока это не подтверждают.

Работа по организации российско-американского саммита в столице Австрии уже началась, утверждает газета Кронен цайтунг. По её данным в Вену на этой неделе прилетели дипломаты обеих стран, там также находятся передовые группы службы безопасности России и США. Они изучают обстановку для организации переговоров. Окончательное решение о дате встречи президентов Путина и Трампа в Вене могут принять в середине следующей недели, пишет австрийская газета.

В СМИ называют 15 июля, то есть дата после проведения саммита стран НАТО в Брюсселе. На этом фоне в Москву в ближайшие дни прилетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Пресса называет главной целью его визита подготовку встречи президентов США и России. О том же заявил и госсекретарь Майкл Помпео. Но в Кремле говорят, что конкретных договорённостей по поводу встречи Путина и Трампа пока нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал по мере готовности об этом сообщить. Президенты двух стран, общаясь друг с другом по телефону, упоминали столицу Австрии в качестве возможного места для своей встречи.

Президенты России и США в прошлом году встречались дважды. В июле на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге и в ноябре во Вьетнаме на саммите АТЭС.