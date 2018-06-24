Власти Австрии готовятся к встрече президентов Путина и Трампа
Власти Австрии готовятся к встрече президентов Путина и Трампа. Она по данным местных СМИ пройдёт в Вене 15 июля. В Кремле пока это не подтверждают.
Работа по организации российско-американского саммита в столице Австрии уже началась, утверждает газета Кронен цайтунг. По её данным в Вену на этой неделе прилетели дипломаты обеих стран, там также находятся передовые группы службы безопасности России и США. Они изучают обстановку для организации переговоров. Окончательное решение о дате встречи президентов Путина и Трампа в Вене могут принять в середине следующей недели, пишет австрийская газета.
В СМИ называют 15 июля, то есть дата после проведения саммита стран НАТО в Брюсселе. На этом фоне в Москву в ближайшие дни прилетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Пресса называет главной целью его визита подготовку встречи президентов США и России. О том же заявил и госсекретарь Майкл Помпео. Но в Кремле говорят, что конкретных договорённостей по поводу встречи Путина и Трампа пока нет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал по мере готовности об этом сообщить. Президенты двух стран, общаясь друг с другом по телефону, упоминали столицу Австрии в качестве возможного места для своей встречи.
Президенты России и США в прошлом году встречались дважды. В июле на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге и в ноябре во Вьетнаме на саммите АТЭС.
Комментарии11
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good_night 24 июня 2018 | 15:08
Можно и встретиться, за этим дело не встало
Одно огорчает, от этой встречи толку будет мало!
roman_i_olga 24 июня 2018 | 15:16
good_night: можно и встретиться. но гнуть свою линию
sekretniy_fizik 24 июня 2018 | 15:36
Давно пора налаживать нормальные отношения со штатами. Россия то к такой нормализации всегда готова. А вот в штатах ...зданутый Конгресс с его параноидальными русофобами типа Маккейна готов стереть в порошок Трампа за такие намерения ( нормализацию отношений с РФ, как он и обещал во время своей предвыборной компании ).
roman_i_olga 24 июня 2018 | 15:23
good_night: мы наипем америку не скоро но наипем
kapitonovih_36 24 июня 2018 | 15:35
ну всё...путин уже купил Европу, теперь и трампа за пару пяток купил...да, прокладоны?...ха-ха-ха...
andygo__ru 24 июня 2018 | 15:10
"Президенты России и США в прошлом году встречались дважды. " ---
--- мдяяя.... что-то очень важное в политических событиях мирового значения я пропустил..... ;(
anemon 24 июня 2018 | 15:20
Своими ворованными триллионами путин скупит весь мир. Европу почти всю уже скупил. Потихоньку обработает и Трампа, тем более тот сам к этому стремится. В мире появился новый фюрер, одерживающий победу за победой в 3-й мировой войне.
racerx 24 июня 2018 | 15:28
anemon: Да, Ирина, похоже Вы правы... Никаких уроков из истории (причем, относительно недавней) Европа, по всей видимости, извлекать не хочет... Я так не хочу 3МВ...
racerx 24 июня 2018 | 15:21
Да нужно-то немногое. Признать pax russia, соответственно ни при каких раскладах не лезть в пост-совок. Чаще кивать, услышав слова друга Володьи. Закрепить в качестве de jure, то что в постсовке пока что de facto. Покинуть встречу с сияющей физиономией, оповещающей о том, что его высочество, готово Make America Great Again!
yralez 24 июня 2018 | 15:22
Полавстрии уже чекистов наехало, окна заколачивают.
perepusk 24 июня 2018 | 15:31
Станет ясно- Ху из Трамп.