Митрохин: Никаких оснований пересматривать мое выдвижение в мэры Москвы нет

Лидер Московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что нет никаких оснований пересматривать его выдвижение на выборах в мэры Москвы по решению контрольно-ревизионной комиссии. Как отметил эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, партия не вправе отменять решение о его выдвижении на выборах. Этот вопрос будет рассмотрен на федеральном бюро партии 25 июня.

«Никаких оснований пересматривать мое выдвижение, задвигать меня обратно ни у кого нет, как бы этого ни хотелось отдельным людям в нашем федеральном руководстве, но сделать это совершенно невозможно. В случае если такие действия последуют, мне кажется, они будут просто незаконными», — сказал С.Митрохин.

По словам С.Митрохина, он пока не получил приглашения на предстоящую в понедельник встречу. Кроме того, политик сообщил, что по его сведениям, вопрос о полномочности выдвижения не обозначен в повестке дня.

Между тем С.Митрохин подчеркнул, что считает необоснованными и «абсурдными» претензии, которые послужили причиной для приостановки его выдвижения, а именно отказ признать полномочия 14 новых делегатов на конференции партии 22 июня.

«Нам предложили включить в состав конференции 14 человек уже после того, как прошел первый этап конференции – это все равно что футбольную команду в ходе игры с 11 человек увеличивать до 21. Это противоречит и логике, и здравому смыслу, и нашему уставу. Таких прав нет у региональных отделений – таким образом манипулировать составом конференции», — пояснил политик.

Кроме того, С.Митрохин отметил, что даже в случае признания полномочий 14 делегатов он одержал бы победу, поскольку Елена Русакова, ближайший соперник политика, набрала на 15 голосов меньше.

«Даже если бы мы пошли на такое беспрецедентное расширение состава конференции, все равно я бы остался победителем. Даже с этой точки зрения ситуация не изменилась», — сказал он.

С.Митрохин сообщил, что уже подал документы в Избирком, открыл избирательный счет и сейчас занимается сбором подписей муниципальных депутатов.

Ранее партия «Яблоко» опубликовала заявление о приостановке выдвижения Сергея Митрохина кандидатом от партии в мэры Москвы. Это решение было принято контрольно-ревизионной комиссией после рассмотрения обращений о нарушениях, которые произошли во время конференции «Яблока» 22 июня. Как отмечается в заявлении партии, выдвижение С.Митрохина не было согласовано исполкомом партии дважды — 8 и 15 июня.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.