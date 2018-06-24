ФИФА расследует дело в отношении швейцарских игроков из-за способа празднования гола на матче против команды Сербии
Гранит Джака и Джердан Шакири после забитых ими мячей складывали из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Кроме того, футболисты носили бутсы с флагом Косово. Еще одно дело было открыто против Футбольного союза Сербии из-за поведения болельщиков во время матча.
По данным ФИФА, фанаты выкрикивали политические и оскорбительные лозунги.
Комментарии6
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dataan 24 июня 2018 | 14:47
Лишить Швейцарию этой победы. Тем более , что она не заслуженная.
seryj_wolk 24 июня 2018 | 14:51
Лично я плохо представляю себе, как из скрещенных рук можно сложить что- то двуглавое. И, даже представив себе что это двуглавое является гербом Косово, а не великоватой рфии, никаким нарушением это не является, ибо Косово является международно призанной независимой страной.
dataan 24 июня 2018 | 14:55
seryj_wolk: Ну, во первых насильно созданной пиндосами страной.
Похоже, что только Вы и не знаете что это значит для сербов. А вот "швейцарцы" знали чётко что они и кому показывали.
lisitsa1962 24 июня 2018 | 15:03
dataan: Ясное дело, знали, они ж косовары
andreyoo 24 июня 2018 | 15:19
seryj_wolk: Дурачек! В данном случае речь не о признанности Косова, хотя это тоже вопрос спорный, можно говорить лишь о признании Косово со стороны большинства, не всех, стран Запада. А о том что игроки использовали политизированную символику, что запрещено ФИФА.
Хотя согласен, в подобных вещах как жесты, сложно где грань между просто способом выражения эмоций и политикой. А вот то что у них на бутсах косовский флаг был - это политика.
bmrt 24 июня 2018 | 15:05
Общался с сербскими болельщиками на площади в Калининграде. Да, под аккордеон они начали петь "Катюшу", которую подхватили все россияне. Да, отдельные сербы вопили - "Косово это Сербия". Это их право, как у многих других наций и народностей. Это не мешало празднику футбола, даже "Росгвардия" и полиция не испортили его.