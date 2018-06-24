ФИФА расследует дело в отношении швейцарских игроков из-за способа празднования гола на матче против команды Сербии

Гранит Джака и Джердан Шакири после забитых ими мячей складывали из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Кроме того, футболисты носили бутсы с флагом Косово. Еще одно дело было открыто против Футбольного союза Сербии из-за поведения болельщиков во время матча.

По данным ФИФА, фанаты выкрикивали политические и оскорбительные лозунги.