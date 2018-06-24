Власти Гавайев ужесточили наказание для туристов за селфи на фоне вулкана после того, как 40 человек пытались проникнуть к извергающемуся Килауэа. Нарушителей арестовали. Теперь за нахождение рядом с вулканом и в других опасных местах предусмотрено наказание в виде штрафа — до 5 тысяч долларов и даже лишение свободы сроком до двух лет.

В администрации округа Гавайи отметили, что даже небольшие кусочки лавовых брызг могут убить человека.