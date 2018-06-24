Движение поездов в туннеле под Ла-Маншем полностью прекращено из-за сбоя в системе энергоснабжения. Как пояснили в компании — операторе, сначала были остановлены составы, идущие со стороны Франции, а затем прекратила работу и вторая линия туннеля, идущая из Великобритании.

ЧП длится уже около двух часов.