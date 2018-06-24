Более полумиллиона полицейских обеспечивают безопасность на выборах в Турции

Сегодня граждане страны выбирают президента и новый состав парламента. В гонке за кресло лидера участвуют шесть кандидатов, в том числе и действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. До парламентских выборов допущены девять политических партий. Однако, одна из них решила бойкотировать голосование.

На текущий монет турецкая оппозиция сообщила о незначительных нарушениях в ходе выборов.