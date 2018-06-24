Лидеры России и США могут встретиться в Австрии 15 июля
По данным местного издания «Кронен Цайтунг», Вена готовится к визиту Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы внешнеполитических ведомств двух стран получили распоряжение проработать вопрос на высшем уровне после телефонного разговора президентов в конце марта.
На этой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что никаких официальных заявлений насчет встречи двух лидеров ни в Кремле, ни в Белом доме не делалось.
Комментарии6
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sumars 24 июня 2018 | 14:42
хах а могут и не встретиться
idruker 24 июня 2018 | 14:44
sumars: да встретятся конечно - тоже мне вопрос. Только ничего хорошего Путин там не услышит.
minerr 24 июня 2018 | 15:07
idruker: Чувствуешь себя особой приблеженной к Трампу? Наверное, и к Наполеону тоже?
kaplan911 24 июня 2018 | 14:45
Один да, лидер.
Но второй......мутный какой-то, мурый.
Чей он лидер?!
irinakingsize1 24 июня 2018 | 14:58
Эту мульку, что вот-вот встретятся, обнимутся и поцелуются, уже 2 года гоняют по СМИ. Это вроде как "уже почти встретился". Примерно также звучит: "Мой дид ваивал"-это у россиян означает, что "я ваивал и я же Берлин брал", поэтому я такой пафосный поцреот. Вот они и рвутся все время брать Берлин как бы второй раз. А сами даже от армии косят всеми способами. Натура такая брехливая.
i_c_e 24 июня 2018 | 15:11
На какой полосе? До статейки о садо-мазо-фетишистском корабле в Фридрихсхафене такой информации нет.