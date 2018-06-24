Лидеры России и США могут встретиться в Австрии 15 июля

По данным местного издания «Кронен Цайтунг», Вена готовится к визиту Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы внешнеполитических ведомств двух стран получили распоряжение проработать вопрос на высшем уровне после телефонного разговора президентов в конце марта.

На этой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что никаких официальных заявлений насчет встречи двух лидеров ни в Кремле, ни в Белом доме не делалось.