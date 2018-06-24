Город на юго-западе Сирии подвергся авиаудару, в котором, как утверждают правозащитники, участвовали самолеты РФ
Город на юго-западе Сирии подвергся авиаудару, в котором, как утверждают правозащитники, участвовали российские самолеты. Они обстреляли позиции вооруженных противников президента Башара Асада в населенном пункте Бусра аль-Харир. Это первый случай непосредственного участия российских воздушных сил в боевых действиях после введения так называемых зон деэскалации, — отмечает агентство Рейтер.
Ранее сирийские власти начали военную операцию в районе границы страны с Израилем и Иорданией.
Комментарии5
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good_night 24 июня 2018 | 14:43
Этой дохлой "уткой" "Эхо" потчует своих читателей уже сутки!
ura_123 24 июня 2018 | 14:46
Опять ихтамнебыло отличились...
tag188 24 июня 2018 | 14:50
Ну а куда деваться, если так широко анонсированное наступление войск Асада грозит превратиться для них в катастрофу.
Приходится российским ВВС опять бомбить сирийские города и села, несмотря на риск быть сбитыми и тем самым испортить эйфорию, царящую в РФ от ЧМ по футболу.
prof57 24 июня 2018 | 15:07
Запад конечно может называть террористов противниками Асада, но только от этого они не перестают быть террористами.
bmrt 24 июня 2018 | 15:10
Путиноидам настоятельно рекомендую напрячь опилки в голове и вспомнить песенку о "Фантоме" в небе Вьетнама.