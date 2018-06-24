В британских супермаркетах запретят выкладывать рядом с кассами сладости и жирные закуски

Такая мера вводится в рамках принятой программы по борьбе с детским ожирением. Кроме того, как передает Би-би-си, детей с лишним весом хотят заставить пробегать ежедневно около полутора километров, а также заниматься различными физическими упражнениями в течение часа. Вводится ограничение на рекламу пищи, которая признана нездоровой для детей.

В рамках этой программы британское правительство рассчитывает в течение 12 лет сократить число детей, страдающих ожирением, до семисот тысяч человек. Некоторые критики этого плана находят его слишком слабым.