Спасатели вытащили тело молодого человека, который упал в Неву во время праздника «Алые паруса» в Петербурге

О падении человека в воду первыми сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, сначала молодой человек держался на плаву, а потом скрылся под водой. Спасатели направились к месту происшествия и там обнаружили тело на глубине 7 метров. Сообщается, что на вид погибшему 25-30 лет, скорее всего, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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