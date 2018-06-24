Двое рабочих скончались от отравления на заводе в Подмосковье
Двое рабочих скончались от отравления на заводе в Подмосковье. Еще двое госпитализированы. По предварительным данным, все они пострадали от аммиака, передает «Интерфакс» со ссылкой на подмосковный Минздрав. ЧП произошло на заводе Моссельпром в Раменском районе.
Сообщается, что на этом предприятии, как следует из справочных данных, занимаются разведением птицы.
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