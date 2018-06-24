Турецкая оппозиция жалуется на нарушения на досрочных выборах

Жители страны сегодня выбирают президента и депутатов парламента. Впрочем, по словам лидера «Народной республиканской партии», пока что нарушений, о которых сообщают, не носят серьезного характера. В турецком МВД говорят, что никаких проблем в ходе голосования не зафиксировано.

Президентские парламентские выборы впервые проходят в этой стране одновременно. Они также первые после конституционной реформы, которая изменила форму правления с парламентской на президентскую.