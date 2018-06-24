Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкой отметки

По данным социологической службы Ifop, деятельностью главы государства довольны лишь 40% французов. 58% наоборот – не удовлетворены работой Макрона на своем посту, — пишет газета Le Journal du Dimanche. Специалисты напоминают, что с подобной ситуацией – спустя год после прихода к власти – сталкивались и предшественники Макрона.

Рейтинг Франсуа Олланда тогда опускался до 26%, а Николя Саркози – до 36%.