Движение поездов в туннеле под Ла-Маншем прекращено из-за энергосбоя

Движение поездов в туннеле под Ла-Маншем было полностью остановлено в воскресенье из-за сбоя в системе электроснабжения. Об этом сообщили компания-оператор Eurotunnel и транспортная компания Eurostar.

«На французском терминале транспортной системы произошел сбой в электроснабжении, поэтому движение было сначала остановлено по идущей со стороны Франции линии. Однако такое прекращение движение вынудило в дальнейшем остановить и вторую линию [туннеля], идущую из Великобритании. Такая ситуация длится уже около двух часов», — сообщил представитель Eurotunnel. Эти сведения подтвердила и транспортная компания Eurostar, сообщает ТАСС.