Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд завтра официально попросит Владимира Путина помиловать режиссера Олега Сенцова

Ягланд ранее связывал свое прошение с гуманитарными причинами.

Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека. Об этом Deutsche Welle рассказал заместитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген. В устном виде Ягланд уже просил освободить Сенцова в среду во время своего визита в Москву. Идею он высказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. Как пишет Deutsche Welle, российские власти не высказали ни поддержки, ни возражений, что и стало поводом для официального ходатайства.

42 дня назад украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. В четверг Сенцова посетил его адвокат Дмитрий Динзе, который рассказал, что у него обострились проблемы с сердцем и почками. Динзе также опроверг сообщения о том, что режиссер прекратил голодовку.

Сенцов отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.